Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 21 июля 2020 - 60 166 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 673 новых случая в сутки.
Умерли 1518 человек (+20 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 32199 (+760).
До сих пор болеют: 26449 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 8229 человек инфицированы за все время (+114 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 7034 (+73).
3. Черновицкая область - 5363 (31).
4. Ровенская область - 5183 (+39).
5. Закарпатская область - 4518 (+78).
6. Ивано-Франковская область - 3611 (+75).
7. Киевская область - 3332 (24).
8. Волынская область - 3318 (+37).
9. Харьковская область - 3082 (+49).
10. Одесская область - 2638 (+65).
11. Тернопольская область - 2466 (+10).
12. Винницкая область - 2330 (+13).
13. Житомирская область - 1609 (7).
14. Днепропетровская область - 1224 (15).
15. Хмельницкая область - 991 (11).
16. Черкасская область - 847 (2).
17. Донецкая область - 797 (3).
18. Кировоградская область - 686 (4).
19. Запорожская область - 682 (4).
20. Черниговская область - 649 (7).
21. Николаевская область - 524 (2).
22. Сумская область - 371 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
23. Полтавская область - 356 (3).
24. Херсонская область - 216 (3).
25. Луганская область - 110 (4).