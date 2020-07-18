Прогремел взрыв возле станции метро "Минская"

Во вторник, 21 июля, возле станции метро "Минская" прогремел взрыв.

В результате никто не пострадал.

Об этом в Telegram сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

По его словам, около 12:00 аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. На место выехала оперативная группа.

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - заявил Кличко.

При этом сообщество "Киев Оперативный" опубликовало видео со взрывом на месте инцидента.