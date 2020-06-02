Основания для нормандской встречи в России не видят

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно будущей нормандской встречи в Берлине.

В России пока не видят оснований для проведения саммита.

Об этом сообщает российский телеканал RT.

По словам Пескова, сегодня для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в так называемом нормандском формате "нет необходимой почвы".

Отметим, предпосылкой новой встречи в нормандском формате является выполнение договоренностей, достигнутых лидерами "нормандской четверки" во время декабрьского саммита в Париже. Среди договоренностей - полное прекращение огня на Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", а также разведение сил по линии соприкосновения.