В Украине завершились съемки короткометражки о геях-казаках на Запорожской Сечи

В основу картины лег инцидент, произошедший в Запорожье в 2013 году. Тогда местные гомосексуалы объединились в организацию «Гей-Форум — Сечь», что оскорбило современных запорожских казаков. Режиссер Евгений Коршунов уверен, что историческим и культурным достоянием Украины могут пользоваться все желающие независимо от пола и сексуальной ориентации. «Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками», — рассказал он Bird in Flight.

По сюжету, один из героев фильма предается гомосексуальному влечению, но наталкивается на ряд претензий и оскорблений. Позже выясняется, что герой принадлежит к некому тайному сообществу, которое ассоциирует себя с казаками. Узнав о конфликте, сообщество решает отомстить за обиду.

Короткометражка «Главная крепость Сечи» — часть проекта Coming Out of Isolation 2.0, в рамках которого пять художников и художниц работают с видеопроектами, освещающими различные аспекты жизни ЛГБТ+. Это Яна Бачинская, Евгений Коршунов, Елена Сиятовская, AntiGonna и Виталий Гавура. Организаторами проекта стали фонд «Изоляция» и «КиевПрайд».













