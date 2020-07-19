Уже 6 часов террорист удерживает заложников в Луцке

Мужчина, который захватил автобус с заложниками в Луцке, уже шесть часов удерживает людей, не месте периодически слышны выстрелы. Полиция уже установила личность террориста, на контакт с правоохранителями он не идет.

РБК-Украина собрало актуальные данные о том, как развивается ситуация на данный момент.

Личность террориста и требования

Как утверждают в Министерстве внутренних дел, заложников в Луцке захватил житель Ровенской области Максим Кривош. По его словам, он заминировал пассажирский автобус и якобы заложил бомбу в "еще одном месте".

За ним числится несколько судимостей, в том числе за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное хранение оружия.

Террорист требует от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Известно, что он использует телефоны заложников для распространения своих требований.

Заложники луцкого террориста

По данным правоохранителей, Кривош удерживает около 20 заложников. Среди них - мужчины, женщины, 15-летний ребенок, а также беременная. Сам террорист утверждает, что в автобусе много людей. На данный момент об их состоянии неизвестно.

Аваков уже на месте и проводит переговоры

Как пишут Волынские СМИ, министр внутренних дел Арсен Аваков присоединился к переговорам с террористом. Он находится в отделении полиции, здание которого также было обстреляно.

Центр Луцка перекрыт и обесточен

В ходе спецоперации правоохранители перекрыли центр города из соображений безопасности. Жителей Луцка просят не приближаться к району, где стоит захваченный автобус.

Кроме того, стало известно, что ряд центральных улиц обесточен из-за аварии. Света нет на улицах Словацкого, Прогресса, Шевченко, Учительской и Гайдамака.

Полиция открыла дело по факту захвата заложников

Полиция Волынской области открыла уголовное дело по статье "захват заложников". Как заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, в дальнейшем дело переквалифицируют на терроризм.