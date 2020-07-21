Информацию что луцкий террорист лечился в психбольнице опровергли в МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Максим Кривош, который захватил заложников в автобусе в Луцке, не лечился в психиатрической больнице.

Он также попросил быть аккуратными в распространении информации о террористе.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Например, вы распространили информацию о том, что этот товарищ лечился в психиатрической больнице. Это недостоверная информация", - отметил он.

Аваков призвал "быть очень аккуратными в комментариях".

По его словам, непроверенная информация "не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение".

Отметим, сегодня утром в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами. У террориста с собой взрывчатка и оружие.