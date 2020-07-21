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События Сегодня, 20:2178
Захват заложников в Луцке СБУ квалифицировала как теракт

Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.

СБУ начала уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

По словам главы СБУ Ивана Баканова, на месте происшествия работают сотрудники Антитеррористического центра при СБУ.

"Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное", - заявил он.

Отметим, сегодня утром в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами. У террориста с собой взрывчатка и оружие.

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