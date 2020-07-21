После разговора с Зеленским луцкий террорист отпустил троих заложников

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с луцким террористом Максимом Кривошем.
После разговора преступник согласился отпустить троих заложников.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.
По словам собеседника издания, президент держит ситуацию в Луцке на личном контроле.
"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", и удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе", - сообщил источник.
В свою очередь, замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что террорист отпустил пожилую женщину, подростка и молодую девушку.