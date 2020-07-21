 

Луцкий террорист был задержан, заложники освобождены

События Сегодня, 22:040
Луцкий террорист был задержан, заложники освобождены

В Луцке освободили всех заложников. Людей освободили после штурма автобуса.

Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, сегодня утром стало известно, что в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами "Берестечко-Красниловка". Центр города перекрыли.

На месте периодически раздавались звуки выстрелов. Преступник открывал огонь в сторону правоохранителей и выбросил из автобуса гранату. Взрывотехникам удалось ее обезвредить. Кроме того, мужчина сообщил, что еще в одном людном месте Луцка заложена бомба.

Злоумышленник начал звонить родственникам своих заложников. В разговоре он потребовал связаться с журналистами и передать все его условия.

Внутри автобуса оказались заблокированными около двух десятков пассажиров. Среди них были 15-летний ребенок, а также беременная женщина.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) УК Украины. Действия злоумышленника в дальнейшем будут квалифицированы по статье "терроризм".

Что известно о террористе

Мужчина сам позвонил в полицию в 09:25 с сообщением о захвате заложников и представился как Максим Плохой. Замминистра МВД Антон Геращенко добавил, что в сети есть книга "Философия Преступника" Максима Плохого, в которой описано пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

В МВД подтвердили информацию о нескольких судимостях преступника за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное хранение оружия. Настоящее имя - Максим Степанович Кривош, 44 года, прописан в городе Дубно.

Нападающий выдвинул свои требования в соцсетях. Ранее в Twitter мужчина опубликовал пост о недовольстве системой и заявил, что “государство было и есть первым террористом”.

Он потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать и выложить в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

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