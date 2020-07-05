Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления

Исследователи смогли изучить образцы как здоровых, так и больных людей из одной и той же когорты. Они выполнили анализ образцов плазмы от 605 бессимптомных лиц, у 191 из которых позднее был диагностирован рак, 223 образцов от больных раком с подтвержденным диагнозом, а также 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани.

Это позволило авторам определить в крови маркеры раннего развития рака и разработать на их основе тест. В итоге новый метод выявил рак в 91 проценте случаев у людей, у которых не было симптомов, когда брался анализ крови, а диагноз был поставлен только спустя один-четыре года. С вероятностью 95 процентов тест определил отсутствие рака. Для пациентов, у которых рак уже был диагностирован на момент взятия крови, вероятность выявления по ранним маркерам составила 88 процентов.

Таким образом, авторы отмечают, что тест PanSeer эффективен именно для выявления рака на ранних стадиях, когда другие методы бессильны. Раннее выявление очень важно, потому что выживаемость больных раком значительно увеличивается, когда заболевание идентифицируется на начальных стадиях, когда опухоль может быть удалена хирургическим путем или обработана соответствующими лекарствами.

"Конечная цель — использовать тест для регулярных анализов крови во время ежегодных медицинских осмотров", — сказал автор статьи Кунь Чжан (Kun Zhang), профессор и заведующий кафедрой биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего.