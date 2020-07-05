 

Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления

События Вчера, 22:3353
Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
Ученые из США и Китая разработали метод, позволяющий по анализу крови обнаружить пять форм рака за четыре года до того, как появятся первые признаки, пишет журнал Nature Communications.
Тест, получивший название PanSeer, эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.
Образцы крови для изучения собирали в рамках исследования, проводимого Университетом Фудань в Китае в период с 2007 по 2017 год. В нем участвовали более 120 тысяч человек, каждый из которых в течение десяти лет сдавал анализы крови и проходил регулярные проверки у врачей. Всего за это время ученые собрали более 1,6 миллиона образцов, хранящихся сейчас в архиве университета.
Уникальность исследования заключалась в том, что у специалистов был доступ к крови онкологических больных, взятой задолго до того, как у них был диагностирован рак традиционными методами.
Исследователи смогли изучить образцы как здоровых, так и больных людей из одной и той же когорты. Они выполнили анализ образцов плазмы от 605 бессимптомных лиц, у 191 из которых позднее был диагностирован рак, 223 образцов от больных раком с подтвержденным диагнозом, а также 200 образцов первичной опухоли и нормальной ткани.
Это позволило авторам определить в крови маркеры раннего развития рака и разработать на их основе тест. В итоге новый метод выявил рак в 91 проценте случаев у людей, у которых не было симптомов, когда брался анализ крови, а диагноз был поставлен только спустя один-четыре года. С вероятностью 95 процентов тест определил отсутствие рака. Для пациентов, у которых рак уже был диагностирован на момент взятия крови, вероятность выявления по ранним маркерам составила 88 процентов.
Таким образом, авторы отмечают, что тест PanSeer эффективен именно для выявления рака на ранних стадиях, когда другие методы бессильны. Раннее выявление очень важно, потому что выживаемость больных раком значительно увеличивается, когда заболевание идентифицируется на начальных стадиях, когда опухоль может быть удалена хирургическим путем или обработана соответствующими лекарствами.
"Конечная цель — использовать тест для регулярных анализов крови во время ежегодных медицинских осмотров", — сказал автор статьи Кунь Чжан (Kun Zhang), профессор и заведующий кафедрой биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего.
По его словам, ближайшая цель — проверить людей с более высоким риском на основе семейной истории, возраста или других факторов.
Исследователи подчеркивают, что анализ PanSeer не предсказывает, у кого может развиться рак, а у кого нет. Он выявляет пациентов, у которых уже есть раковые образования, но они остаются бессимптомными для современных методов обнаружения.
Чжан и его лаборатория уже более десяти лет разрабатывают методы выявления рака на основе биологического процесса, называемого анализом метилирования ДНК. Метод проверяет определенную сигнатуру ДНК, называемую CpG-метилированием, которая представляет собой добавление метильных групп к множественным смежным последовательностям CG в молекуле ДНК. Каждая ткань в организме может быть идентифицирована по уникальной сигнатуре гаплотипов метилирования.
Авторы надеются, что разработанный ими тест будет широко востребован для раннего скрининга пяти самых распространенных типов рака.
Источник
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рак, США, Китай, тест, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии

Новости по теме

Вывоз донорской крови запретили в Украине
Вывоз донорской крови запретили в Украине
5-июл-2020, 08:46
Об исследованиях лекарств, которые снижают смертность от COVID-19 заявили в ВОЗ
Об исследованиях лекарств, которые снижают смертность от COVID-19 заявили в ВОЗ
21-июн-2020, 10:53
Количество доноров крови в Украине уменьшается
Количество доноров крови в Украине уменьшается
14-июн-2020, 14:33
Какая группа крови менее склона к заражению коронавирусом
Какая группа крови менее склона к заражению коронавирусом
12-июн-2020, 10:12
Вакцина без регистрации и запрет на вывоз донорской крови
Вакцина без регистрации и запрет на вывоз донорской крови
2-июн-2020, 13:57

Последние новости

Вчера, 2020-07-21
22:33
События
Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
22:04
События
Луцкий террорист был задержан, заложники освобождены
21:11
События
После разговора с Зеленским луцкий террорист отпустил троих заложников
21:08
События
О ранении одного заложника заявил луцкий террорист
20:21
События
Захват заложников в Луцке СБУ квалифицировала как теракт
20:20
Политика
2 млрд гривен выделили yа ликвидацию последствий наводнений
20:17
События
В Луцке террорист разрешил передать заложникам воду
18:07
Политика
Подписание закона об упрощении работы ФЛП разблокировала Рада
18:06
События
О состоянии переговоров с террористом в Луцке рассказал Аваков
18:03
События
Информацию что луцкий террорист лечился в психбольнице опровергли в МВД
18:01
Политика
Несмотря на позицию ЕС Рада все таки приняла за основу закон о локализации
18:00
События
Уже 6 часов террорист удерживает заложников в Луцке
16:36
Политика
Закон о разведке на доработку снова отправила Рада
16:34
Политика
Верховная рада провалила во втором чтении законопроект №3355-1, который позволил бы скрывать чиновникам имущество с помощью детей
16:09
События
В Украине завершились съемки короткометражки о геях-казаках на Запорожской Сечи
15:45
События
Основания для нормандской встречи в России не видят
15:36
События
Прогремел взрыв возле станции метро "Минская"
14:10
Политика
Украина ждет дату встречи в нормандском формате в ближайшее время
14:05
События
В МВД назвали имя захватчика автобуса в Луцке
12:32
События
В срочном порядке Аваков вылетел в Луцк

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.07 (состоянием на 09:00)2683
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.07 (состоянием на 09:00)2327
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.07 (состоянием на 09:00)1813
Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные с "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины"993
В Сети появился сайт с предложением пройти чипирование572
Нардеп, заявлявшая о детях низкого качества, требует разрешить проституцию437
Гороскоп на сегодня (19.07.20)386

Досуг

Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобуса предполагает корректировку заводской конструкции транспортного средства для расширения его функциональности, обеспечения универсальных свойств, позволяющих использовать объект, как для пассажирских, так и для грузовых целей, а также для комфорта водителя и находящихся
Вчера, 19:5969
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Эффектная параметрическая архитектура, расположение возле моря, продуманная внутренняя инфраструктура, качественный сервис — основные преимущества комплекса апартаментов KANDINSKY Odessa Residence.
Вчера, 16:3290
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Эксперты выделяют топ косметологических процедур, которые помогают бороться с признаками старения и дольше оставаться молодыми и привлекательными. Рассмотрим подробнее, что это за процедуры и кому их стоит делать.
Вчера, 16:1199
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Современные люди живут динамичной жизнью и всегда стремятся экономить собственное время, именно поэтому сегодня большой популярностью пользуются услуги онлайн. Это касается и оформления займов.
Вчера, 15:5499
Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?
Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?
Продажи кондиционеров ежегодно в летний сезон увеличиваются в два раза. Когда-то наличие этого чуда техники считалось невиданной роскошью, но сегодня стало оправданной необходимостью. Ниже мы разберем плюсы и минусы двух видов кондиционеров, определив наиболее выгодный вариант.
Вчера, 13:39104
Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
Покупки в Интернет с каждым днем стают все более популярными. Во Всемирной паутине можно приобрести практически все, в включая и новую сантехнику для ванной комнаты.
20-июл-2020, 17:05258

События

Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
Ученые из США и Китая разработали метод, позволяющий по анализу крови обнаружить пять форм рака за четыре года до того, как появятся первые признаки
Вчера, 22:3354
Луцкий террорист был задержан, заложники освобождены
Луцкий террорист был задержан, заложники освобождены
Террорист держал людей в заложниках с 9 утра
Вчера, 22:0481
После разговора с Зеленским луцкий террорист отпустил троих заложников
После разговора с Зеленским луцкий террорист отпустил троих заложников
Террорист отпустил двух женщин и мужчину
Вчера, 21:1165
О ранении одного заложника заявил луцкий террорист
О ранении одного заложника заявил луцкий террорист
Один из заложников получил ранение
Вчера, 21:0863
Захват заложников в Луцке СБУ квалифицировала как теракт
Захват заложников в Луцке СБУ квалифицировала как теракт
Заложников удерживают уже восьмой час
Вчера, 20:2198
В Луцке террорист разрешил передать заложникам воду
В Луцке террорист разрешил передать заложникам воду
Геращенко назвал это "первыми результатами" переговоров
Вчера, 20:1777
7 Днів