Иранца которого разыскивал Интерпол задержали в Харькове

Харьковские полицейские задержали гражданина Ирана, которого разыскивал Интерпол.

Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Подозреваемому 59 лет, он находился в международном розыске органами Объединенных Арабских Эмиратов.

"Приговором суда г. Дубай Объединенных Арабских Эмиратов от 16.02.2010 вор заочно приговорен к 3 годам лишения свободы. Международный ордер на арест гражданина Ирана был выдан в конце января 2016 года прокуратурой Дубая", - сообщили в полиции.

Преступника обнаружили и задержали харьковские полицейские. Сейчас решается вопрос относительно его экстрадиции в ОАЭ.