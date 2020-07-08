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Иранца которого разыскивал Интерпол задержали в Харькове

Харьковские полицейские задержали гражданина Ирана, которого разыскивал Интерпол.

Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области

Подозреваемому 59 лет, он находился в международном розыске органами Объединенных Арабских Эмиратов.

"Приговором суда г. Дубай Объединенных Арабских Эмиратов от 16.02.2010 вор заочно приговорен к 3 годам лишения свободы. Международный ордер на арест гражданина Ирана был выдан в конце января 2016 года прокуратурой Дубая", - сообщили в полиции.

Преступника обнаружили и задержали харьковские полицейские. Сейчас решается вопрос относительно его экстрадиции в ОАЭ.

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