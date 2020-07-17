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События Сегодня, 06:0031
На психологическую экспертизу отправят луцкого террориста

Максиму Кривошу, который держал заложников в автобусе в центре Луцка, проведут психиатрическую экспертизу.

После ему изберут меру пресечения.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире NewsOne. 

"Дальше его ждет судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения, очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы, и дальше он будет нести ответственность за то, что совершил", - отметил он.

При этом он отметил, что Кривош получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения.

Он добавил, что мужчине проведут психиатрическую экспертизу.

"Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена", - сказал Геращенко.

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