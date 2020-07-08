Проводят обыски в квартире сообщника луцкого террориста

Полиция Харьковской области вместе с СБУ проводит обыски в квартире предполагаемого сообщника Максима Кривоша, который захватил заложников в Луцке.

Мужчину сегодня задержали в Харькове.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в Facebook.

"Сейчас полиция Харьковщины совместно с СБУ проводит обыски по адресу проживания этого лица. Во время обысков изъято оружие, взрывчатка. Все изъятое будет направлено на экспертное исследование.Сейчас с задержанным работают следователи", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание 057 со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у квартире у сообщника луцкого террориста обнаружили 2 пистолета марки "ТТ" и 6 гранат разного типа.