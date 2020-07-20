Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 22 июля 2020 - 60 995 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 829 новых случаев за сутки.
Умерли 1534 человек (+16 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 33172 (+973).
До сих пор болеют: 26289 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 8353 человек инфицированы за все время (+124 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 7166 (+132).
3. Черновицкая область - 5404 (41).
4. Ровенская область - 5232 (+49).
5. Закарпатская область - 4578 (60).
6. Ивано-Франковская область - 3689 (+78).
7. Волынская область - 3359 (41).
8. Киевская область - 3359 (27).
9. Харьковская область - 3139 (+57).
10. Одесская область - 2660 (22).
11. Тернопольская область - 2508 (+42).
12. Винницкая область - 2364 (+34).
13. Житомирская область - 1634 (25).
14. Днепропетровская область - 1260 (+36).
15. Хмельницкая область - 994 (3).
16. Черкасская область - 853 (6).
17. Донецкая область - 813 (+16).
18. Запорожская область - 691 (+9).
19. Кировоградская область - 688 (2).
20. Черниговская область - 654 (+5).
21. Николаевская область - 527 (3).
22. Сумская область - 383 (+12).
23. Полтавская область - 360 (4).
24. Херсонская область - 217 (1).
25. Луганская область - 110 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.