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События Сегодня, 09:06430
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 22 июля 2020 - 60 995 человек инфицированы коронавируса COVID-19.

Плюс 829 новых случаев за сутки.

Умерли 1534 человек (+16 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровели - 33172 (+973).

До сих пор болеют: 26289 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 8353 человек инфицированы за все время (+124 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Киев - 7166 (+132).

3. Черновицкая область - 5404 (41).

4. Ровенская область - 5232 (+49).

5. Закарпатская область - 4578 (60).

6. Ивано-Франковская область - 3689 (+78).

7. Волынская область - 3359 (41).

8. Киевская область - 3359 (27).

9. Харьковская область - 3139 (+57).

10. Одесская область - 2660 (22).

11. Тернопольская область - 2508 (+42).

12. Винницкая область - 2364 (+34).

13. Житомирская область - 1634 (25).

14. Днепропетровская область - 1260 (+36).

15. Хмельницкая область - 994 (3).

16. Черкасская область - 853 (6).

17. Донецкая область - 813 (+16).

18. Запорожская область - 691 (+9).

19. Кировоградская область - 688 (2).

20. Черниговская область - 654 (+5).

21. Николаевская область - 527 (3).

22. Сумская область - 383 (+12).

23. Полтавская область - 360 (4).

24. Херсонская область - 217 (1).

25. Луганская область - 110 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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