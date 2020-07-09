Условие проведения Олимпиады назвали в Токио

Разработка вакцин и методов лечения COVID-19 будет ключевым фактором при принятии решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году.

Организаторы не рассматривают вариант отсутствия зрителей.

Об этом заявил президент оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори, сообщает телеканал NHK.

Он допустил, что если обстоятельства не изменятся, то Олимпиада не состоится, но окончательное решение примет Международный олимпийский комитет. Однако, по его словам, больше перенести Олимпиаду не удастся.

Мори говорит, что города - хозяева Олимпиады названы уже вплоть до 2028 года. Пекин принимает зимние Игры в 2022 году, а Париж летние - в 2024-м. По его мнению, Париж вряд ли откажется от своей очереди на проведение Игр.