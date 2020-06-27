 

Еще с 6 странами безвиз вводит Украина

События Сегодня, 12:1435
Еще с 6 странами безвиз вводит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.
Указ вступает в силу в день своего опубликования.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. 

Речь идет о "гражданах Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевство Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней".

Безвиз с этими странами начнется с 1 августа.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Безвиз, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии

Новости по теме

С должности главы Кировоградской области уволили Балоня
С должности главы Кировоградской области уволили Балоня
27-июн-2020, 22:24
В трех странах посла уволил Зеленский
В трех странах посла уволил Зеленский
23-июн-2020, 08:00
Главу Винницкой ОГА сменил Зеленский
Главу Винницкой ОГА сменил Зеленский
19-июн-2020, 16:13
Отменить визы для иностранцев предлагает Зеленский
Отменить визы для иностранцев предлагает Зеленский
4-июн-2020, 19:25
Стратегию безопасной образовательной среды в школах утвердил Президент
Стратегию безопасной образовательной среды в школах утвердил Президент
25-мая-2020, 14:14

Последние новости

12:35
События
Мощное землетрясение произошло на Аляске
12:24
События
Меру пресечения луцкому террористу завтра изберет Суд
12:20
Политика
Украинский закон о референдуме оценила Венецианская комиссия
12:14
События
Еще с 6 странами безвиз вводит Украина
09:37
События
В атаках на разработчиков вакцины от коронавируса США обвинили Китай
09:35
События
Условие проведения Олимпиады назвали в Токио
09:34
Политика
В январе начнутся переговоры о пересмотре Соглашения с ЕС
09:30
Экономика
Курс доллара на 22 июля повысил НБУ
09:26
События
Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, едва не ранил в голову первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля
09:06
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.07 (состоянием на 09:00)
08:00
События
Проводят обыски в квартире сообщника луцкого террориста
06:00
События
На психологическую экспертизу отправят луцкого террориста
04:00
События
Иранца которого разыскивал Интерпол задержали в Харькове
02:00
События
По цифровому паспорту теперь можно вылететь из "Борисполя"
Вчера, 2020-07-21
22:33
События
Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
22:04
События
Луцкий террорист был задержан, заложники освобождены
21:11
События
После разговора с Зеленским луцкий террорист отпустил троих заложников
21:08
События
О ранении одного заложника заявил луцкий террорист
20:21
События
Захват заложников в Луцке СБУ квалифицировала как теракт
20:20
Политика
2 млрд гривен выделили yа ликвидацию последствий наводнений

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.07 (состоянием на 09:00)2769
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.07 (состоянием на 09:00)2657
Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные с "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины"1342
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.07 (состоянием на 09:00)1186
В Сети появился сайт с предложением пройти чипирование649
Нардеп, заявлявшая о детях низкого качества, требует разрешить проституцию519
В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля "Краз" и Daewoo Lanos362

Досуг

Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобуса предполагает корректировку заводской конструкции транспортного средства для расширения его функциональности, обеспечения универсальных свойств, позволяющих использовать объект, как для пассажирских, так и для грузовых целей, а также для комфорта водителя и находящихся
Вчера, 19:59167
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Эффектная параметрическая архитектура, расположение возле моря, продуманная внутренняя инфраструктура, качественный сервис — основные преимущества комплекса апартаментов KANDINSKY Odessa Residence.
Вчера, 16:32172
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Эксперты выделяют топ косметологических процедур, которые помогают бороться с признаками старения и дольше оставаться молодыми и привлекательными. Рассмотрим подробнее, что это за процедуры и кому их стоит делать.
Вчера, 16:11184
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Современные люди живут динамичной жизнью и всегда стремятся экономить собственное время, именно поэтому сегодня большой популярностью пользуются услуги онлайн. Это касается и оформления займов.
Вчера, 15:54185
Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?
Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?
Продажи кондиционеров ежегодно в летний сезон увеличиваются в два раза. Когда-то наличие этого чуда техники считалось невиданной роскошью, но сегодня стало оправданной необходимостью. Ниже мы разберем плюсы и минусы двух видов кондиционеров, определив наиболее выгодный вариант.
Вчера, 13:39187
Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
Покупки в Интернет с каждым днем стают все более популярными. Во Всемирной паутине можно приобрести практически все, в включая и новую сантехнику для ванной комнаты.
20-июл-2020, 17:05338

События

Мощное землетрясение произошло на Аляске
Мощное землетрясение произошло на Аляске
Магнитуда землетрясения была 7,8 баллов
Сегодня, 12:3530
Меру пресечения луцкому террористу завтра изберет Суд
Меру пресечения луцкому террористу завтра изберет Суд
Открыты четыре уголовных производства
Сегодня, 12:2434
Еще с 6 странами безвиз вводит Украина
Еще с 6 странами безвиз вводит Украина
Безвиз из странами начнется с 1 августа
Сегодня, 12:1437
В атаках на разработчиков вакцины от коронавируса США обвинили Китай
В атаках на разработчиков вакцины от коронавируса США обвинили Китай
Пока не известно, удалось ли хакерам получить доступ к любым разработкам относительно вакцины
Сегодня, 09:3778
Условие проведения Олимпиады назвали в Токио
Условие проведения Олимпиады назвали в Токио
Организаторы не рассматривают вариант отсутствия зрителей
Сегодня, 09:3581
Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, едва не ранил в голову первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля
Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, едва не ранил в голову первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля
Геращенко предложил вручить Ковалю государственную награду
Сегодня, 09:26105
7 Днів