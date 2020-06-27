Еще с 6 странами безвиз вводит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Указ вступает в силу в день своего опубликования.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Речь идет о "гражданах Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевство Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней".

Безвиз с этими странами начнется с 1 августа.