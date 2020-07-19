Бывшего силовика которого боевики обвинили в убийстве Захарченко задержала СБУ

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу (позывной "Швед").

Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

Отметим, ряд изданий 8 июля сообщили об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании бывшего сотрудника СБУ.

В ответе на запрос РБК-Украина СБУ подтвердила, что задержанный - Андрей Байдала.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале, - ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в ответе ведомства.

СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

Позже в пресс-центре СБУ уточнили РБК-Украина, что Байдала был сотрудником не СБУ, а "представителем другого правоохранительного органа".

Примечательно, что в июне 2019 российские СМИ распространили информацию о том, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" назвали организаторами убийства главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.