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События Сегодня, 14:5353
Сообщение о захвате заложников проверяет полиция Харькова

Харьковская полиция проверяет сообщения о захвате заложников.

На место выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции

В полиции отметили, что детали сообщат позже.

Отметим, только вчера в Луцке был захвачен автобус с пассажирами. Захватчиком был Максим Кривош.

Он 12 часов удерживал 13 заложников. После штурма автобуса террорист был задержан и отправлен в следственный изолятор. Сейчас он там находится.

Злоумышленник сообщал, что огнестрельное оружие и взрывчатку он взорвет, если не выполнят его требований. Также он говорил, что в Луцке в людном месте заложена еще одна взрывчатка.

Террорист требовал от президента рекомендовать смотреть американский фильм "Земляне" 2005 года. Зеленский требование выполнил.

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