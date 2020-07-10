Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозопозитивной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться на пляжах не рекомендуется

Вода на всех столичных пляжах не соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе Киева.

Исследования проводились 20 июля. Превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировали на всех пляжах.

Что и где обнаружили:

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) - на пляже "Предместная Слободка";

плавающие примеси (мелкие водоросли) - на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Предместная Слободка", "Центральный", "Галерный";

отклонения из-за запаха - пляж "Галерный";

отклонения водородного показателя - пляж "Вербный";

биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться, исключительно, как зонами отдыха без купания", - подчеркнули в Госпотребслужбе.