Несколько дней на поднятие судна дали владельцу танкера Delfi

У владельца затонувшего в Одессе танкера Delfi есть время до конца недели для поднятия корабля.

Если владелец не справится в отведенные сроки, вопросом займется государственная Администрация морских портов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вопрос поднятия судна находится на контроле министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Как доложил Владислав Криклий, ситуация будет развиваться следующим образом: до конца этой недели будет еще одна попытка подъема со стороны владельца судна, и если она будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что также отрабатываются дополнительные сценарии для наиболее быстрого решения вопроса с затонувшим танкером.

Напомним, корабль затонул у берегов Одессы в ноябре прошлого года. Владелец танкера не имел возможности поднять его, поэтому судно до сегодня остается лежать возле городского пляжа. Время от времени с танкера проливается топливо, что грозит экологическим бедствием.