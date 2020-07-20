Более чем в два раза замедлилось падение промпроизводства в Украине

Объемы промышленного производства в июне 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,6%.

Это более чем в два раза меньше, чем в мае, когда было зафиксировано падение на 12,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2020 по сравнению с январем-июнем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,3%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,3%, в перерабатывающей промышленности - падение на 9,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 6,5%.