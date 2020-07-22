Террорист, который вчера захватил заложников в Луцке, все время находился под прицелом снайперов - заявили у Зеленского

Максим Кривош, который вчера захватил заложников в Луцке, все время находился под прицелом снайперов.

В ходе спецоперации предлагались различные варианты, чтобы применить снайперов.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "НВ".

По словам Тимошенко, Кривош находился под прицелом более 20 снайперов. Спецназовцы ждали, чтобы террорист появился хотя бы в одном из окон автобуса.

"Отправляли коптер, который его бесил, приходил переговорщик. И в конце, когда подъехал БТР... Террорист вышел, его осматривали сначала снайперы, потому что непонятно, с чем он вышел", - рассказал он.

Также Тимошенко объяснил, почему спецоперация по освобождению заложников длилась 10 часов.

"Почему медлили? Президент мог через час выйти с ним на связь и все сделать. Но тянули, потому что террориста нужно было измотать, чтобы он устал и стал более сговорчивым", - добавил заместитель председателя ОП.

Напомним, вчера в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с почти 20 людьми. Спецоперация по освобождению заложников длилась около 10 часов. Сначала Кривош согласился отпустить трех заложников - беременную женщину, ребенка и пенсионерку.