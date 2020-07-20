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События Сегодня, 19:1239
Экс-главу "Укравтодора" Новака арестовал польский суд

Польский суд арестовал бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

Его взяли под стражу сроком на три месяца.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Варшавы Мирослава Чир, передает polsatnews.pl

По ее словам, Новак арестован сроком на три месяца, однако защита намерена обжаловать меру пресечения. В то же время сам Новак заявляет, что не является виноватым, а также назвал свое задержание "политическим актом".

Напомним, о задержании Новака стало известно 20 июля, его задержали антикоррупционные органы Польши в рамках совместной с Украиной спецоперации.

На сегодня расследование в отношении него ведут в Польше и Украине, поскольку он является гражданином обоих государств. Ему инкриминируют управление организованной преступной группой, вместе с ним задержали бизнесмена и бывшего командира воинской части GROM.

После задержания Новака в офисах "Укравтодора" и компаний, которые участвовали в тендерах, прошли обыски. Как заявил директор НАБУ Артем Сытник, расследуются преступные действия 2016-2019 годов, которые "начинались в Украине и заканчивались в Польше".

По данным украинских СМИ, в рамках расследования отрабатываются тендеру на общую сумму 270 млн евро.

Предполагается, что Новак использовал должность главы "Укравтодора" для получения неправомерной выгоды. Украинские и польские следователи продолжают выявление и арест активов.

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Теги: news, новости, Украина, Арест, Новак, 7dniv, 7dnivinfo  
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