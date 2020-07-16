На зоны по уровню распространения коронавируса поделят Украину

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа, однако в правительстве решили его усовершенствовать.
Так, регионы страны поделят на зоны по уровню распространения коронавируса.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Так, в зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения. В зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую.
Требования для регионов зеленой зоны:
- масочный режим в общественных зданиях и транспорте;
- перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
- проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.
Требования для регионов желтой зоны:
- сохраняются требования зеленой зоны;
- запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.
Требования для регионов оранжевой зоны:
- сохраняются требования желтой зоны;
- запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;
- запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;
- запрещаются плановые госпитализации в больницах;
- запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- запрещается принимать новые смены в детские лагеря;
- ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Требования для регионов красной зоны:
- сохраняются требования оранжевой зоны;
- запрещается работа общественного транспорта;
- запрещается посещение заведений образования;
- запрещается деятельность кафе и ресторанов.