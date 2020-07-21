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События Вчера, 22:2165
Мужчину заявившего о захвате заложников задержали в Харькове

Правоохранители задержали 50-летнего жителя Харькова, который сегодня заявил о захвате заложников.

Информация о захвате заложников не подтвердилась, но мужчине теперь грозит до 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области

Как рассказали в полиции, сегодня к ним позвонил мужчина, который заявил, что захватил здание по улице Бондаренковской. Мужчина добавил, что в доме удерживается женщина, а у него есть оружие и взрывчатка.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, установили, что здание принадлежит 41-летней женщине, которая находилась дома. Ее жизни ничего не угрожало. В доме ни оружия, ни взрывчатки не обнаружили.

После этого полиция разыскала мужчину, который оставил ложное сообщение о захвате заложников. Предварительно, у мужчины был конфликт с хозяйкой дома.

Мужчине планируют сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

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