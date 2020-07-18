 

К 7 годам тюрьмы за взятку приговорили судью в Одессе

События Сегодня, 08:5157
К 7 годам тюрьмы за взятку приговорили судью в Одессе

Высший антикоррупционный суд признал виновным судью Малиновского суда Одессы в получении взятки.

Вечером 22 июля судью приговорили к лишению свободы сроком на семь лет.

Об этом сообщает прес-служба ВАКС. 

Также его лишили права занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на три года с конфискацией всего его имущества.

"Исследовав все предоставленные сторонами материалы, заслушав свидетелей, коллегия судей признала судью Малиновского суда Одессы виновным в получении неправомерной выгоды в размере 2500 дол. США за принятие решения в интересах третьего лица с использованием предоставленного ему служебного положения", - сообщили в пресс-службе.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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