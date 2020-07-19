Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 23 июля 2020 - 61851 851 человек инфицированы коронавирусом COVID-19.

Плюс 856 новых случаев за сутки.

Умерло 1551 человек (+17 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровели - 33000 (+828).

До сих пор болеют: 26300 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 8462 человека инфицированы за все время (+109 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Киев - 7278 (+112).

3. Черновицкая область - 5443 (+39).

4. Ровенская область - 5303 (+71).

5. Закарпатская область - 4641 (+63).

6. Ивано-Франковская область - 3765 (+76).

7. Волынская область - 3401 (+42).

8. Киевская область - 3391 (32).

9. Харьковская область - 3203 (+64).

10. Одесская область - 2691 (31).

11. Тернопольская область - 2548 (+40).

12. Винницкая область - 2416 (+52).

13. Житомирская область - 1654 (+20).

14. Днепропетровская область - 1275 (15).

15. Хмельницкая область - 1008 (+14).

16. Черкасская область - 870 (+17).

17. Донецкая область - 818 (+5).

18. Запорожская область - 700 (+9).

19. Кировоградская область - 689 (1).

20. Черниговская область - 667 (+13).

21. Николаевская область - 530 (3).

22. Сумская область - 393 (10).

23. Полтавская область - 371 (11).

24. Херсонская область - 218 (1).

25. Луганская область - 116 (6).