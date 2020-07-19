Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 23 июля 2020 - 61851 851 человек инфицированы коронавирусом COVID-19.
Плюс 856 новых случаев за сутки.
Умерло 1551 человек (+17 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 33000 (+828).
До сих пор болеют: 26300 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 8462 человека инфицированы за все время (+109 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 7278 (+112).
3. Черновицкая область - 5443 (+39).
4. Ровенская область - 5303 (+71).
5. Закарпатская область - 4641 (+63).
6. Ивано-Франковская область - 3765 (+76).
7. Волынская область - 3401 (+42).
8. Киевская область - 3391 (32).
9. Харьковская область - 3203 (+64).
10. Одесская область - 2691 (31).
11. Тернопольская область - 2548 (+40).
12. Винницкая область - 2416 (+52).
13. Житомирская область - 1654 (+20).
14. Днепропетровская область - 1275 (15).
15. Хмельницкая область - 1008 (+14).
16. Черкасская область - 870 (+17).
17. Донецкая область - 818 (+5).
18. Запорожская область - 700 (+9).
19. Кировоградская область - 689 (1).
20. Черниговская область - 667 (+13).
21. Николаевская область - 530 (3).
22. Сумская область - 393 (10).
23. Полтавская область - 371 (11).
24. Херсонская область - 218 (1).
25. Луганская область - 116 (6).