Лесной пожар вспыхнул в Греции, эвакуированы две деревни

В Греции в районе Коринфа вспыхнул крупный лесной пожар.

Вследствие чего, местная власть распорядилась эвакуировать два села и школу-интернат для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Kathimerini.

Как сообщается, огонь вспыхнул накануне в лесах на территории муниципалитета Кехрис. Спасатели отмечают, что сейчас есть несколько очагов распространения огня, а борьбу с ним осложняет сильный ветер, который постоянно меняет направление.

Также известно, что на помощь спасателям прибыли несколько единиц армейской техники и местные волонтеры. Всего на месте пожара работают 143 пожарные и 42 пожарные машины, 6 самолетов и 8 вертолетов.

Отметим, 9 июля в этом районе ранее уже загорался лес, через что пришлось эвакуировать детский летний лагерь и десятки домов.