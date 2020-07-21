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События Сегодня, 12:4266
Спецоперацию по задержанию автоугонщика проводят в Полтаве

В Полтаве автоугонщик угрожает взорвать гранату, правоохранители проводят спецоперацию по его задержанию.

Полицейские ведут с мужчиной переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Полтавской области. 

Так, спецоперацию проводят на улице Остапа Вишни.

"Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры. На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы", - указано в сообщении.

Патрульная полиция охраняет место происшествия.

"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - призывают правоохранители.

Подчеркнем, местные СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что подозреваемый удерживает в заложниках правоохранителя.

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