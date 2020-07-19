Об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе договорились в ТКГ

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о готовности одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на Донбассе.

Дата открытия не позднее 10 ноября 2020 года.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Речь идет о КПВВ в н. п. Золотое и Счастье Луганской области.

Отметим, сейчас из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса.

В частности, для помощи таким лицам на всех пунктах пропуска круглосуточно работают специальные палатки.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.

До недавнего времени на линии разграничения КПВВ работали только в Луганской области, недавно открылся КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.