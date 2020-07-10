В Полтаве мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, угрожал правоохранителям гранатой.

На данный момент он с заложником, полковником полиции, направляется в сторону Киева, подробнее - в материале РБК-Украина.

Мужчина угрожал гранатой полиции при попытке задержания

Возле здания административного суда Полтавы около 9 утра 23 июля правоохранители пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Во время задержания он достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. При этом, как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, мужчина держал за руку сотрудника полиции.

После переговоров он обменял удерживаемого полицейского на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна.