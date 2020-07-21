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События Сегодня, 16:2661
Меру пресечения луцкому террористу начал избирать суд

Луцкий горрайонный суд Волынской области начал избирать меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса.

Его подозревают в совершении террористического акта.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также мужчину подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с 13 людьми. Спецоперация по освобождению заложников длилась около 10 часов.

Заложников освободили после того, как президент выполнил требование луцкого террориста.

Также мужчину подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с 13 людьми. Спецоперация по освобождению заложников длилась около 10 часов.

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Теги: news, новости, Украина, Суд, Луцкий, террорист, 7dniv, 7dnivinfo  
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