Меру пресечения луцкому террористу начал избирать суд

Луцкий горрайонный суд Волынской области начал избирать меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса.
Его подозревают в совершении террористического акта.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Также мужчину подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с 13 людьми. Спецоперация по освобождению заложников длилась около 10 часов.
Заложников освободили после того, как президент выполнил требование луцкого террориста.
Также мужчину подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с 13 людьми. Спецоперация по освобождению заложников длилась около 10 часов.