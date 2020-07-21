Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Сегодня, 23 июля, в Украине вновь произошел захват человека в заложники. Не успели украинцы отойти от луцкого ЧП, как повторение истории случилось в Полтаве.
Местный житель хотел угнать авто, но копы взяли его с поличным. 32-летний мужчина уже имеет судимости, поэтому вновь попадать за решетку ему не хотелось. Угрожая гранатой, он взял в заложники сотрудника полиции.
Рядового полицейского обменяли на более опытного - начальника уголовного розыска Полтавской области, полковника Виталия Шияна. Полтавский террорист усадил копа за руль и на предоставленном авто они выдвинулись в направлении Киева. Позже террорист бросил авто с заложником и скрылся в лесах под Решетиловкой. "Страна" следит за этим происшествием в режиме онлайн.
Вскоре была установлена личность преступника. Это четырежды судимый полтавчанин Роман Скрипник. Он успел послужить в Вооруженных силах Украины в период проведения АТО. Еще он принудительно лечился в стационаре психбольницы - ему были диагностированы шизофрения, суицидальные наклонности.
"Страна" рассказывает биографию полтавского террориста Романа Скрипника, который часы напролет держал на прицеле полтавского офицера.
Нам также известно, что Скрипнику нравятся оружие и алкоголь, он дружен с армейскими побратимами.
Все подробности - в нашем материале.
Криминальная биография Романа Скрипника
Биографию полтавского угонщика Романа Скрипника "Страна" подготовила из двух официальных источников - по данным замглавы МВД Антона Геращенко и Реестра судебных решений.
Полтавский террорист обошел луцкого по количеству судимостям - четыре у Скрипника против двух Кривоша.
Антон Геращенко опубликовал статьи и санкции, которыми наказывался Скрипник.
- 2007 год - ст. 185 ч. 1 УК Украины (мелкое хищение).
Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Штраф 510 гривен.
- 2008 год - ст. 185 ч. 2 (кража), ст. 190 ч. 1 (мошенничество) УК Украины.
Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.
- 2014 - ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 УК Украины (производство или хранение наркотиков).
Избрана мера пресечения - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.
- 2014 - ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины.
Избрана мера пресечения - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.
В реестре судебных решений есть история о краже с участием Скрипника и ряда его подельников, которая произошла в Машевской районе Полтавской области. Геращенко датирует ее 2014 годом, однако в реестре приговор датируется 2019 годом.
Тогда обокрали отдел образования в поселке Машки, а также ряд частных компаний. Список украденного самый разнообразный - в нем даже встречается бывшая в употреблении липкая лента и 40 чашек для кофе. А также витамины для птиц.
- 40 ящиков гвоздей,
- 150 литров дизельного топлива,
- 4 комлекта ключей,
- 4 ящика с витаминами для птицы,
- ящик катушек с полимерными нитками,
- 50 метров жильного кабеля,
- 4 рулона липкой ленты б/у, которая не представляет ценности,
- газосварочный аппарат,
- компрессор,
- бензокосилка,
- автомобильная мойка,
- 5-тонный домкрат,
- болгарка, 4 шт,
- электродрель советского производства,
- два автомобильных зимних ската,
- две металлические монтировки,
- фарфоровые чашки "Нескафе", 40 шт,
- 20-литровую канистра с гербицидом,
- 30 литров бензина,
- 30 болгарочных кругов для резки металла и др.
Также полтавские СМИ утверждают, что в марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".
1 июня 2020 году он был оштрафован на 10,2 тысяч гривен и лишен водительского удостоверения на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Соцсети Романа Скрипника: алкоголь, оружие, армия
Захвативший в плен копа молодой человек женат, воспитывает сына.
В 2015 году его призвали на военную службу. Но уже в 2016 году вышел в запас. Отметим, что через год после этого его, как утверждают СМИ, отправили в психбольницу. Пока официально эта информация не подтверждена.
Судя по соцсетям Романа Скрипника, одно из самых ярких впечатлений в его жизни - употребление алкогольных напитков. Таких снимков у него большое количество. На них он сам, с женой, с друзьями. Но везде непременно присутствует бутылка.
Также в соцсетях есть несколько снимков Романа Скрипника с сыном, это маленький мальчик, лет 5-6. Ребенок увлекается футболом и ходит в спортивную секцию. У его отца увлечения другие - охота и рыбалка.
Он ходил на зайца и посещал зимнюю рыбалку.
Вообще Роман любит животных. На странице в соцсети он опубликовал фото из курятника, с котом, с поросятами и свиноматкой. Но, в отличие от луцкого террориста, как зоозащитник он себя не позиционировал - на кадрах видно, что он присутствовал при смолении свиньи.
Самый большой блок фотографий Романа Скрипника - из армии. В ряды Вооруженных сил Украины он был мобилизован в связи с войной на Донбассе. Снимок, опубликованный ниже, наверняка украшает его семейный альбом или стоит в рамке.
Судя по фону фото, Роман Скрипник служил в 25-й днепропетровской воздушно-десантной бригаде.
Впрочем, крутым десантником он стал вряд ли - судя по фото, его основной обязанностью на службе было вождение авто.
В полевых условиях Роман праздновал свой день рождения. Сослуживцев он угощал шашлыком, бутербродами и салатами.
Ниже опубликуем еще несколько фотографий Скрипника с побратимами, на которых можно увидеть армейские будни и праздники.
Цитаты Романа Скрипника из ВКонтакте
Часто свои посты во ВКонтакте Роман Скрипник сопровождал цитатами несуществующих великих или своими мыслями. Из этих высказываний также можно сделать вывод о личности полтавского преступника и уровне его интеллекта. Орфография и стиль автора сохранены.
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Меня лучше не злить. Когда я злюcь, я cам бл@ть себя боюcь.
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Никогда не путайте мой характер с моим отношением. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.
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Всем тем, кто перестал со мной общаться.
Знайте, мне пох*й.
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П*хуй что сказано, всеровно не доказано.
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Мою доброту за слабость не принимайте.
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Я не люблю, когда мне что-то указывают, моя жизнь, сам разберусь.
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Всегда найдутся с*ки среди тех кто жмут руки,
Всегда найдутся бл*ди, что ударят сзади.
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Не судите меня по себе,
У меня своё понятие, и вам его не понять.
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Я не нарушаю правила, я просто живу по своим.
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Давай поделим брат по полам эту движуху,
Буду делать от души пока есть близкие по духу.
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Один из верных путей в истинное будущее – это идти в том направлении, в котором растет твой страх.
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Пока существуют люди, которых я раздражаю, я буду жить и продолжать свою великую миссию.
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Не бойтесь, когда я ругаюсь, кричу и выражаю свои эмоции.
Переживать нужно, когда я молчу.
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Я переживаю. Я всегда переживаю. Это моя проблема.
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Кайф - это быть с тем, с кем действительно взаимно...
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Кто бы передо мной не стоял - я не сдамся без боя.
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Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а роспизд*и полны уверенности.
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Я лучше перескучаю, чем буду ломиться в дверь, где меня совсем не ждут.
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Воспитанность... Это когда думаешь: "Пошли бы вы на х@й"
— А говоришь..."Здравствуйте"...
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Для них ты просто псих, как я. Сейчас ты им нужен, а надоешь они тебя выкинут, как прокажённого. Их принципы, их кодекс всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Я докажу тебе, когда дело плохо, эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище, я просто вижу их насквозь!