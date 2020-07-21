 

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

События Сегодня, 19:4975
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Сегодня, 23 июля, в Украине вновь произошел захват человека в заложники. Не успели украинцы отойти от луцкого ЧП, как повторение истории случилось в Полтаве.

Местный житель хотел угнать авто, но копы взяли его с поличным. 32-летний мужчина уже имеет судимости, поэтому вновь попадать за решетку ему не хотелось. Угрожая гранатой, он взял в заложники сотрудника полиции. 

Рядового полицейского обменяли на более опытного - начальника уголовного розыска Полтавской области, полковника Виталия Шияна. Полтавский террорист усадил копа за руль и на предоставленном авто они выдвинулись в направлении Киева. Позже террорист бросил авто с заложником и скрылся в лесах под Решетиловкой. "Страна" следит за этим происшествием в режиме онлайн. 

Вскоре была установлена личность преступника. Это четырежды судимый полтавчанин Роман Скрипник. Он успел послужить в Вооруженных силах Украины в период проведения АТО. Еще он принудительно лечился в стационаре психбольницы - ему были диагностированы шизофрения, суицидальные наклонности. 

"Страна" рассказывает биографию полтавского террориста Романа Скрипника, который часы напролет держал на прицеле полтавского офицера.

Нам также известно, что Скрипнику нравятся оружие и алкоголь, он дружен с армейскими побратимами. 

Все подробности - в нашем материале. 

Криминальная биография Романа Скрипника 

Биографию полтавского угонщика Романа Скрипника "Страна" подготовила из двух официальных источников - по данным замглавы МВД Антона Геращенко и Реестра судебных решений.

Полтавский террорист обошел луцкого по количеству судимостям - четыре у Скрипника против двух Кривоша. 

Антон Геращенко опубликовал статьи и санкции, которыми наказывался Скрипник. 

- 2007 год - ст. 185 ч. 1 УК Украины (мелкое хищение).
Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Штраф 510 гривен.

- 2008 год - ст. 185 ч. 2 (кража), ст. 190 ч. 1 (мошенничество) УК Украины.
Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.

- 2014 - ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 УК Украины (производство или хранение наркотиков).
Избрана мера пресечения - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

- 2014 - ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины.
Избрана мера пресечения - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

В реестре судебных решений есть история о краже с участием Скрипника и ряда его подельников, которая произошла в Машевской районе Полтавской области. Геращенко датирует ее 2014 годом, однако в реестре приговор датируется 2019 годом.

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Тогда обокрали отдел образования в поселке Машки, а также ряд частных компаний. Список украденного самый разнообразный - в нем даже встречается бывшая в употреблении липкая лента и 40 чашек для кофе. А также витамины для птиц. 

  • 40 ящиков гвоздей,
  • 150 литров дизельного топлива,
  • 4 комлекта ключей,
  • 4 ящика с витаминами для птицы,
  • ящик катушек с полимерными нитками,
  • 50 метров жильного кабеля,
  • 4 рулона липкой ленты б/у, которая не представляет ценности,
  • газосварочный аппарат,
  • компрессор,
  • бензокосилка,
  • автомобильная мойка,
  • 5-тонный домкрат,
  • болгарка, 4 шт,
  • электродрель советского производства,
  • два автомобильных зимних ската,
  • две металлические монтировки,
  • фарфоровые чашки "Нескафе", 40 шт,
  • 20-литровую канистра с гербицидом,
  • 30 литров бензина,
  • 30 болгарочных кругов для резки металла и др.

Также полтавские СМИ утверждают, что в марте 2017 года человек с таким же именем по решению суда был принудительно отправлен ​​на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим".

1 июня 2020 году он был оштрафован на 10,2 тысяч гривен и лишен водительского удостоверения на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Соцсети Романа Скрипника: алкоголь, оружие, армия

Захвативший в плен копа молодой человек женат, воспитывает сына. 

В 2015 году его призвали на военную службу. Но уже в 2016 году вышел в запас. Отметим, что через год после этого его, как утверждают СМИ, отправили в психбольницу. Пока официально эта информация не подтверждена. 

Судя по соцсетям Романа Скрипника, одно из самых ярких впечатлений в его жизни - употребление алкогольных напитков. Таких снимков у него большое количество. На них он сам, с женой, с друзьями. Но везде непременно присутствует бутылка. 

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Также в соцсетях есть несколько снимков Романа Скрипника с сыном, это маленький мальчик, лет 5-6. Ребенок увлекается футболом и ходит в спортивную секцию. У его отца увлечения другие - охота и рыбалка.

Он ходил на зайца и посещал зимнюю рыбалку. 

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Вообще Роман любит животных. На странице в соцсети он опубликовал фото из курятника, с котом, с поросятами и свиноматкой. Но, в отличие от луцкого террориста, как зоозащитник он себя не позиционировал - на кадрах видно, что он присутствовал при смолении свиньи. 

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Самый большой блок фотографий Романа Скрипника - из армии. В ряды Вооруженных сил Украины он был мобилизован в связи с войной на Донбассе. Снимок, опубликованный ниже, наверняка украшает его семейный альбом или стоит в рамке. 

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Судя по фону фото, Роман Скрипник служил в 25-й днепропетровской воздушно-десантной бригаде.

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Впрочем, крутым десантником он стал вряд ли - судя по фото, его основной обязанностью на службе было вождение авто. 

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

В полевых условиях Роман праздновал свой день рождения. Сослуживцев он угощал шашлыком, бутербродами и салатами.

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Ниже опубликуем еще несколько фотографий Скрипника с побратимами, на которых можно увидеть армейские будни и праздники.

Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике

Цитаты Романа Скрипника из ВКонтакте

Часто свои посты во ВКонтакте Роман Скрипник сопровождал цитатами несуществующих великих или своими мыслями. Из этих высказываний также можно сделать вывод о личности полтавского преступника и уровне его интеллекта. Орфография и стиль автора сохранены.

***

Меня лучше не злить. Когда я злюcь, я cам бл@ть себя боюcь.

***

Никогда не путайте мой характер с моим отношением. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.

***

Всем тем, кто перестал со мной общаться. 

Знайте, мне пох*й.

***

П*хуй что сказано, всеровно не доказано.

***

Мою доброту за слабость не принимайте.

***

Я не люблю, когда мне что-то указывают, моя жизнь, сам разберусь.

***

Всегда найдутся с*ки среди тех кто жмут руки, 

Всегда найдутся бл*ди, что ударят сзади.

***

Не судите меня по себе, 

У меня своё понятие, и вам его не понять.

***

Я не нарушаю правила, я просто живу по своим.

***

Давай поделим брат по полам эту движуху, 

Буду делать от души пока есть близкие по духу.

***

Один из верных путей в истинное будущее – это идти в том направлении, в котором растет твой страх. 

***

Пока существуют люди, которых я раздражаю, я буду жить и продолжать свою великую миссию.

***

Не бойтесь, когда я ругаюсь, кричу и выражаю свои эмоции. 

Переживать нужно, когда я молчу.

***

Я переживаю. Я всегда переживаю. Это моя проблема.

***

Кайф - это быть с тем, с кем действительно взаимно...

***

Кто бы передо мной не стоял - я не сдамся без боя.

***

Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а роспизд*и полны уверенности.

***

Я лучше перескучаю, чем буду ломиться в дверь, где меня совсем не ждут.

***

Воспитанность... Это когда думаешь: "Пошли бы вы на х@й" 

— А говоришь..."Здравствуйте"...

***

Для них ты просто псих, как я. Сейчас ты им нужен, а надоешь они тебя выкинут, как прокажённого. Их принципы, их кодекс всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Я докажу тебе, когда дело плохо, эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище, я просто вижу их насквозь!

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Теги: news, новости, Украина, Террорист, Полтава, 7dniv, 7dnivinfo  
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Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
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