Съезд республиканцев где объявят кандидата в президенты, отменил Трамп

Республиканская партия США отказалась от проведения части предвыборного съезда в штате Флорида.

Такое решение было принято из-за опасности распространения коронавирусной инфекции,

Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, говорится на сайте Белого дома.

На грядущем съезде должны объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах.

"Сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия, учитывая вспышку заболеваемости во Флориде. Проводить большой съезд - не время", - заявил Трамп.

При этом делегаты партии проведут встречу в штате Северная Каролина, добавил глава государства.