В МВД призвали не пытаться самостоятельно задержать полтавского автоугонщика

Мужчина, который угнал машину в Полтаве и взял в заложники сотрудника полиции, может быть опасен.

Поиски злоумышленника продолжаются.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает "Громадське радіо".

В МВД уверены, что поиски завершатся успешно. В розыске мужчины участвуют кинологи с собаками. Решается вопрос о привлечении авиации.

"Поскольку человек может быть очень опасен, самостоятельно не надо пробовать его задерживать. Это сделают полицейские рано или поздно", - заявил Шевченко.

Напомним, нападавший Роман Скрипник уже отпустил полицейского Виталия Шияна, оставил автомобиль и скрывается от правоохранителей в лесу.