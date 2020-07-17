Не нужно сдавать ПЦР-тесты для полетов по Украине

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что для внутренних авиаперелетов прохождение ПЦР-тестов не нужно.

По его словам, нет ни одной причины устанавливать такое требование.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование", - подчеркнул министр.

Он отметил, что тестирование проводится всем лицам с признаками коронавирусной болезни, их контактным лицам, медработникам раз в 14 дней, а также сотрудникам Национальной полиции и Национальной гвардии.