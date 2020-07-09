Гороскоп на сегодня (24.07.20)

Овен

Для достижения успеха понадобятся в первую очередь проницательность, общительность и дипломатичность. В течение дня вам предстоит считаться с настроениями окружающих. Не обижайте тех, кто вам дорог. Их поддержка будет сейчас кстати. Радуйте себя приятными мелочами.

Телец

Вероятность успеха в больших начинаниях невелика, а вот с мелкими делами удастся быстро справиться. Скорее всего, вам на ум придет что-то оригинальное, что позволит поднять настроение не только себе, но и любимым людям. А организация и подготовка сюрприза доставит немало радостных минут.

Близнецы

В этот день удастся решить довольно серьезные вопросы, и вы останетесь довольны и собой, и проделанной работой. Для начала надо правильно сориентироваться в ситуации, а уж потом действовать. При необходимости обратитесь за квалифицированным советом.

Рак

Жизнь будет бурлить, и вы окажетесь в центре событий. И здесь главное - правильно рассчитать свои возможности. Немало приятных переживаний доставят люди, которые дороги вашему сердцу, в общении с ними вы будете черпать силы и получать позитивные эмоции. Благоприятное время для покупок.

Лев

Смело стройте планы на будущее. Сейчас вам удастся найти достойное применение своей энергии. Накопилось много дел, которые непременно нужно довести до конца. Позаботьтесь о своем здоровье. Постарайтесь найти время для встреч с людьми, которые хорошо вас понимают.

Дева

Полезны физические нагрузки и положительные эмоции. Не стоит засиживаться на работе допоздна, так как дома тоже придется немало потрудиться. А также не следует выяснять отношения с любимым человеком. И если вы не уверены, что готовы услышать упреки в свой адрес, лучше не начинайте споров.

Весы

Ничто не предвещает появления грозовых туч. Душевное равновесие и хорошее настроение будут вашими спутниками в этот день. Данный период стоит посвятить построению планов на будущее. Серьезные физические нагрузки не рекомендуются.

Скорпион

Сейчас вы не столкнетесь с препятствиями, выполняя работу. Надежной опорой и поддержкой будут мир и покой в семье. Живите сегодняшним днем и не отказывайте себе в маленьких радостях. Сейчас вы сможете сделать удачные покупки.

Стрелец

Не требуйте от себя слишком много. Отложите дела, если почувствуете, что устали, оставьте нерешенными сложные вопросы. День будет легким для людей, которые умеют приспосабливаться к обстоятельствам. Предстоит много общаться с близкими людьми.

Козерог

Не упускайте шанс пообщаться с теми, кто вам симпатичен. В этот период не исключены новые романтические приключения, особенно это касается одиноких представителей знака. Но не забывайте, что отдых и веселье - это хорошо, но нужно во всем знать меру.

Водолей

Наступило благоприятное время для реализации планов и идей. Только в своих действиях постарайтесь не допускать халатности, а также будьте порядочны по отношению к окружающим. Воздержитесь от критики и обидных высказываний в чей-либо адрес.

Рыбы

Этот день для вас может оказаться удачным. Хотя сами вы можете чувствовать неудовлетворенность собой или тем, что вас окружает. Постарайтесь не брать повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно. Сейчас обратите внимание на состояние своего здоровья.