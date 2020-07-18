Вмешательство в работу самолета МАУ подтвердила расшифровка самописцев - заявил Енин

Расшифровка "черных ящиков" сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

Бортовые самописцы успешно считаны и расшифрованы.

Об этом в Twitter сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

В частности, Енин выразил благодарность международным партнерам, задействованным в расшифровке самописцев.

"Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции закончили расшифровку данных с двух "черных ящиков" самолета МАУ, а специалисты провели технический анализ самописцев за 4 дня.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Иран в затягивании расшифровки "черных ящиков" и заявил, что Киев был готов принять экстренные меры.

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Иранские средства ПВО выпустили ракеты по украинскому самолету, в результате погибли 176 человек. Изначально Тегеран заявлял о технических причинах авиакатастрофы, но спустя несколько дней подтвердил ракетный удар.

Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.