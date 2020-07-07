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События Сегодня, 19:0190
Как Россия упростила прием в свое гражданство

Сегодня, 24 июля, в России вступил в силу закон, которым упрощается вступление в гражданство для иностранцев, в том числе для украинцев. 

В 2020 году РФ стала давать свои паспорта в полтора раза чаще.

Это связано с тем, что увеличилось количество получателей из "ДНР" и "ЛНР". Для них прошлой весной Владимир Путин выпустил отдельный указ. 

Документом, который заработал с сегодняшнего дня, смогут воспользоваться остальные украинцы, не попадающие под "донбасскую" упрощенку от Путина. 

"Страна" напоминает основные послабление, вводимые данным законом. Также рассказываем, как сейчас обстоят дела с выдачей паспортов жителям "ЛДНР". 

Кто может воспользоваться упрощенкой

Закон, который сегодня вступил в силу, вводит ряд категорий граждан, которые смогут получить гражданство проще, чем все остальные. Вот, кого касается послабление:

1. Иностранцы, которые получили после 1 июля 2002 года образование в аккредитованных российских вузах и проработали в РФ не менее года до дня обращения. Раньше было - не менее трех лет.

2. Иностранцы, которые состоят в браке с россиянами не менее трех лет и живущие на территории России. 

3. Иностранцы, хотя бы один из родителей которых имеет гражданство РФ и живет в России.

4. Являются гражданами Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы. 

Упрощенка будет заключаться в том, чтобы не показывать данные о легальном доходе. Для многих это (предоставление справки 2НДФЛ) было большим препятствием, поскольку далеко не все иностранцы трудоустроены в России официально. 

Также соискатели российского гражданства смогут не предоставлять документ об отказе от иностранного. Это также серьезное послабление для тех, кто получал паспорт не по упрощенным схемам, а в общем порядке. Ведь выход из украинского гражданства занимает от девяти месяцев, а многие прошения не удовлетворяются вовсе. 

То есть по сути вступивший сегодня в силу закон облегчает получение российского гражданства для тех украинцев, кто не прописан в Донецкой и Луганской областях (точнее, их неподконтрольной части). 

Месяц назад отменили еще одну преграду

Это не первое такое послабление для жителей Украины при получении паспорта РФ. Ранее Россия освободила их от необходимости сдавать экзамен по русскому языку при подаче на гражданство.

Он был необходим для получения статуса "носитель русского языка", который дает право на упрощенное получение гражданства. Эта норма заработала чуть более месяца назад - с 17 июня. 

Правда, это не значит, что теперь статус "носителя" сможет получить каждый украинец лишь по факту наличия паспорта.

В российском законодательстве есть еще одно условие - это наличие родственника по прямой восходящей линии (родителей, дедушек и бабушек), который бы родился или проживал на территории России в ее нынешних границах - причем неважно, в какое время, царское или советское. 

Имея такого родственника, можно подаваться в МВД РФ на получение статуса носителя русского языка. Его, если все в порядке, предоставляют в течение трех месяцев, и он является бессрочным. После этого можно подаваться на гражданство, которое предоставят также в упрощенном порядке - за те же три месяца. 

Как проходит выдача паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР"

В Ростовской области продолжается выдача российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". По данным на начало июня их обладателями стали 180 тысяч жителей "республик". Еще около 100 тысяч заявлений находились на стадии оформления. Это означает, что такие граждане получат паспорта РФ в ближайшие месяц-два. 

В пик пандемии коронавируса в России - с апреля по июнь включительно - выдача паспортов жителям "республик" прекращалась, но не останавливалась штамповка бланков и одобрение уже поданных заявок. По этой причине у большинства, кому выдают паспорта в июле, они датированы апрелем. 

Российские власти считают, что до конца года паспорта РФ получат еще 600-800 тысяч жителей "ЛДНР". С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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Теги: news, новости, Украина, РФ, Паспорт, 7dniv, 7dnivinfo  
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