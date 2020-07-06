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Расстрел в медицинских масках. Кто убил бизнесмена Игоря Плекана, который конфликтовал с С14

Позавчера под Борисполем Киевской области убили бизнесмена и вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана.

Его расстреляли в машине, 7-летний сын, ехавший рядом, чудом остался жив. 

У Плекана еще с 2014 года был затяжной конфликт с националистами. Которые после смерти бизнесмена явно не скрывали своей радости. 

Как убивали Плекана и все версии его гибели - в материале "Страны".

Как убивали. Все версии

Сегодня утром полиция Киевской области сообщила, что под Борисполем, неподалеку от села Артемовка, убили 44-летнего мужчину. 

Неизвестный выстрелил в его автомобиль Тoyota Сamry, в котором также находился ребенок. Его отец от ранений умер, а мальчик не пострадал. Идет розыск преступника. 

Полиция не назвала имени погибшего и других подробностей - даже даты убийства. Но, по данным СМИ, жертвой оказался киевский бизнесмен Игорь Плекан. 

Как сообщили "Надзвічайні новини", в селе Артемовка у погибшего есть дача, в которую тот направлялся вечером 22 июля. Недалеко от железнодорожного переезда из-за кустов выскочили неизвестные, которые открыли огонь по едущему автомобилю из автоматов.

Это отличается от версии полиции, которая ищет одного нападавшего. 

Плекан, уже будучи раненым, сумел свернуть в поле и проехать еще 300-400 метров. В него попало четыре пули. Киллеры догнали машину. 7-летнего сына убитого они отпустили и приказали бежать. Ребенок, судя по всему, добрался до дачи и рассказал обо всем матери, которая вызвала полицию.

Расстрел в медицинских масках. Кто убил бизнесмена Игоря Плекана, который конфликтовал с С14

По другой версии, которую обсуждают в СМИ, на машину Плекана напали, когда он остановился на железнодорожном переезде. Киллеры выпустили мальчика, после чего дали несколько очередей по автомобилю. Уже раненый Плекан съехал в поле и оттуда успел позвонить жене, после чего от полученных ран скончался. 

Расстрел в медицинских масках. Кто убил бизнесмена Игоря Плекана, который конфликтовал с С14

По данным телеграм-канала "Шептун" бизнесменов было в машине двое.

"На железнодорожном переезде к автомобилю Toyоta, в салоне которого находились двое предпринимателей и ребенок, подошли двое неизвестных в медицинских масках. Злоумышленники приказали ребенку бежать, после чего открыли огонь по людям. От полученных ранений один из них погиб на месте. Преступники скрылись с места преступления", - пишет канал.

Расстрел в медицинских масках. Кто убил бизнесмена Игоря Плекана, который конфликтовал с С14

По информации источника "Страны" в киевской полиции, киллеров было двое. Один стрелял из автомата калибра 5.45 мм – скорее всего системы Калашникова, второй из пистолета калибра 9 мм. – именно такие гильзы были найдены на месте преступления.

Кто такой Игорь Плекан

Об этом человеке в открытых источниках известно немного. 

Такое имя и фамилия встречаются в списке бенефициаров и руководителей ряда украинских фирм с различными формами коммерческой деятельности.

Расстрел в медицинских масках. Кто убил бизнесмена Игоря Плекана, который конфликтовал с С14

Также имя Плекана есть в списке помощников депутат от Партии регионов Сергея Баранова-Мохорта. Баранов был в Раде позапрошлого созыва. Плекан состоял при нем помощником на общественных началах. 

Встречается информация, что в конце 80-х - начале 90-х, человек с таким именем был призером Украины по стрельбе и биатлону.

В дальнейшем СМИ называли Игоря Плекана вице-президентом одного из боксерских клубов столицы. А его оппоненты - криминальным авторитетом. 

Конфликт с националистами

Широко известно об Игоре Плекане стало в 2018 году.

Один из лидеров националистической группы "С14" Сергей Мазур обвинил его в покушении на его убийство. Тогда в квартиру Мазура через окно бросили гранату, от чего пострадал его отец. Националисты обвинили в организации этого покушения Плекана. 

Мазур заявил, что Плекан якобы связан с черкасской группировкой "Торпеды" и ее главой Александром Прудивусом. По словам Мазура, летом 2018 года Плекан летал в Азербайджан, где получил около $60 тысяч для организации убийства координатора С14.

Однако среди задержанных полицией подозреваемых Плекана не было - юридически он в этом деле статуса не имеет.

С ноября 2018 по май 2019 года подозреваемые находились под стражей, потом вышли под домашний арест. На данный момент все трое пока не осуждены. 

После убийства Плекана Мазур прокомментировал его гибель. 

"Вчера я узнал, что организатора (покушения - Ред.) Игоря Плекана расстреляли неизвестные лица. И часть из этих "неизвестных" я по фамилиям знаю. Это конкретные полицейские, которые несмотря на все доказательства и обещания не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийце жизни", - заявил он.

Расстрел в медицинских масках. Кто убил бизнесмена Игоря Плекана, который конфликтовал с С14

Интересно, что после убийства глава С14 Евгений Карась откровенно порадовался убийству. 

Расстрел в медицинских масках. Кто убил бизнесмена Игоря Плекана, который конфликтовал с С14

Версии убийства Игоря Плекана

Сейчас, по информации "Страны", в полиции прорабатывается две рабочих версии.

По первой, нити убийства ведут в бизнес-деятельность убитого Плекана.

Дело в том, что он помимо бизнеса занимался и "решением вопросов" по конфликтным ситуациям, а также защитой бизнесменов от наездов различного рода криминальных структур, а после 2014 года и "активистов".

У Плекана было прозвище "Пуля" - не исключено, что отсылка к спортивным достижениям, о которых мы говорили выше.

По второй версии - Плекану отомстили националисты за историю с Мазуром.

С "активистами" у Плекана был перманентный конфликт еще с 2014 года, когда "Пуле" пожаловались на них киевские коммерсанты. Далее был инцидент с квартирой координатора С14, в которую кинули гранату.

Поэтому сейчас параллельно прорабатывается вторая версия – месть "активистов" - рассказал источник "Страны" в киевской полиции.

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Теги: news, новости, Украина, Плекан, 7dniv, 7dnivinfo  
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