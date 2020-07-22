Меры безопасности в Киеве усилила СБУ

Служба безопасности Украины усилила меры безопасности в столице после событий в Луцке.

В Киеве и области установили повышенный "желтый" уровень террористических угроз.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что такое решение приняли после захвата заложников в Луцке.

"Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе", - говорится в сообщении.

Также в столичном регионе ввели усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов.

"Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", - сообщили в СБУ.

В то же время, начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш отметил, что спецслужба обращает особое внимание на ситуацию с безопасностью в столичном регионе "независимо от заявлений каких-либо политических сил или представителей местной власти".

"Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью является в столице привычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - добавил военный.