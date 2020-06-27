Открыть детсады разрешили в Черновицкой области

В Черновицкой области позволили открыть учреждения дошкольного образования.
Садики заработают с 3 августа.
Об этом сообщает "Суспильне".
Как сообщила главный санитарный врач области Наталья Гопко, такое решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям.
В зависимости от эпидситуации, решение об открытии садиков буду принимать органы местного самоуправления области.
Условия работы детсадов во время карантина:
- измерение температуры работникам и детям;
- запрещается использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;
- дезинфекция поверхностей каждые 2 часа;
- разработка графика прогулок, чтобы избежать скопления; обеспечить дистанцирование детей.
Сообщается, что с понедельника, 27 июля готовность детсадов к открытию будут проверять мобильные группы. По словам Гопко, сейчас в области к открытию готовы лишь 30% садов.