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События Сегодня, 22:1814
Смягчения визового режима с тремя странами ожидает Украина

Украина ожидает смягчения визового режима для украинцев от Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии.

Недавно президент Украины ввел безвизовый режим для граждан этих стран.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

Сегодня временно исполняющий обязанности директора Департамента консульской службы МИД Роман Недильский встретился с послами Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии.

"Украинская сторона ожидает, что этот шаг (введение безвиза - ред.) станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины. Недильский вручил главам дипмиссий соответствующие официальные ноты МИД Украины", - заявили в ведомстве.

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