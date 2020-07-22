В Киеве произошла стрельба, пострадали два человека

Вчера вечером в Печерском районе Киева произошел конфликт между неизвестным и двумя иностранными студентами.

После чего первый достал огнестрельное оружие и ранил иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног в 21:30 на улице Коновальца. Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное заведение. Однако один из них отказался от оказания ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений потерпевшие также отказались.

Правоохранители открыли два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



