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События Сегодня, 14:0070
В Киеве произошла стрельба, пострадали два человека

Вчера вечером в Печерском районе Киева произошел конфликт между неизвестным и двумя иностранными студентами.

После чего первый достал огнестрельное оружие и ранил иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

Как сообщается, двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног в 21:30 на улице Коновальца. Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное заведение. Однако один из них отказался от оказания ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений потерпевшие также отказались.

Правоохранители открыли два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве произошла стрельба, пострадали два человека
В Киеве произошла стрельба, пострадали два человека

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