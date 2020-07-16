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События Сегодня, 16:3355
Среди первых кто получит вакцину от коронавируса должна быть Украина - заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский взял под контроль вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса, после ее появления.

Глава государства заявил, что Украина должна получить вакцину одной из первых.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины

По словам Зеленского, необходимо уже сейчас думать о вопросе закупки вакцины от коронавируса, ведь весь мир уже выстраивается в очереди.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые получат возможность закупить вакцину", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас проводятся консультации с компаниями и дипломатами из разных стран по вопросам вакцины.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Коронавирус, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
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