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События Вчера, 19:0463
Пять кораблей НАТО зашли в Одессу

Сегодня, 25 июля, в одесский порт вошли пять кораблей НАТО во главе с флагманом Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).

Эти корабли ранее уже прибывали в Одессу с целью обучения.

Об этом сообщает "Думская".

Как сообщается, около 7:00 ошвартовались на военно-морской базе "Юг" два корвета - румынский "Контрадмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый". Позже в одесском порту ошвартовались фрегаты - испанский "Alvaro de Bazan", турецкий F243 "Yildirim" и румынский F222 "Regina Maria".

Корабли НАТО пробудут в Черном море 21 день, после чего покинут его для дальнейших операций.

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Теги: news, новости, Украина, НАТО, Одесса, Корабли, 7dniv, 7dnivinfo  
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