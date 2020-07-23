В поджоге Нантского собора признался подозреваемый

Беженец из Руанды, который был волонтером в кафедральном соборе Нанта во Франции, признался в его поджоге.

Он бы задержан сразу после пожара, но затем отпущен.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный был взят под стражу на ночь с субботы на воскресенье за "разрушение и повреждение имущества".

"Мой клиент сейчас охвачен раскаянием и потрясен масштабами происшествия", - сказал он.

Согласно заявлению прокуратуры, 39-летний мужчина, который отвечал за закрытие собора за день до пожара, был обвинен "в уничтожении и повреждении в результате пожара и помещен в предварительное заключение и содержание под стражей".

Волонтер был взят под стражу 18 июля через несколько часов после пожара и начала расследования, а затем освобожден на следующий вечер.