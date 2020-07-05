Из перечня препаратов для лечения коронавируса, два лекарства исключил Минздрав

Министерство здравоохранения Украины исключило "Лопинавир" и "Ритонавир" из перечня лекарств, используемых при лечении коронавируса.

Также поменяли схемы применения еще одного препарата.

Об этом на брифинге в воскресенье сказал глава Минздрава Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства как "Лопинавир" и "Ритонавир". Также были внесены изменения относительно схем применения "Гидроксихлорохина", который будет использоваться при состояниях средней тяжести", - сообщил он.