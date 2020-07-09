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Функцию видеозвонков запустил Telegram

Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков в режиме тестирования Пользователи iOS уже могут ей воспользоваться.

Об этом пишет издание "Код Дурова". 

Издание дает инструкцию, как включить видеозвонки. Для начала нужно скачать из App Store последнюю версию мессенджера. Затем нужно десять раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого надо зайти в профиль, "потянуть аватарку" и воспользоваться функцией.

При этом необходимо, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

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Теги: news, новости, Украина, Telegram, видеозвонки, 7dniv, 7dnivinfo  
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