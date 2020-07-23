Прекращение огня на Донбассе поприветствовал Папа Римский

В воскресенье, 26 июля, Папа Римский Франциск поддержал соглашение о прекращении огня на Донбассе, достигнутое Трехсторонней контактной группой.

Он надеется, что соглашение осуществят на практике.

Об этом сообщает Vatican News.

"Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно была принята в Минске членами Трехсторонней контактной группы/ Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования", - сказал Папа Римский.